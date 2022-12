Cherson, Charkov en Marioepol. Neem een kaart en de kans is groot dat je deze steden kan aanduiden. Hoe triest de aanleiding ook is, onze kennis over Oekraïne is enorm toegenomen. Vaak was professor Russische en internationale politiek Ria Laenen (KU Leuven) onze gids. “Oekraïne was een vogel voor de kat, daar was iedereen het over eens.”