Wintersolden starten volgende week: “Meteen korting van 50 procent bij één op vijf winkels”

De wintersolden starten op 3 januari. “Met nog maar een paar dagen te gaan voor aanvang van de soldenperiode zijn de voorraden nog zeer groot, en veel handelaars zullen de wintersolden dus met hoge kortingen starten”, klinkt het. Vier op de vijf handelaars (81 procent, tegenover 69 procent vorig jaar) zal starten met een korting van 30 procent of meer. Voor één op vijf zullen dat zelfs direct kortingen van 50 procent zijn.

“Dat is begrijpelijk, want 59 procent van de handelaars heeft nog een stock van 40 procent of meer in de schappen liggen, zo blijkt uit onze bevraging”, aldus het NSZ. “Zij verwachten ook geen fantastisch eindejaar om hun voorraden kwijt te geraken: slechts 30 procent van de detailhandelaars verwacht dat hun omzet voor januari 2023 gelijk zal zijn aan de wintersoldenperiode van vorig jaar. Eén op vijf vreest een daling van de omzet met minstens 20 procent in vergelijking met de wintersolden van vorig jaar. En toen waren de wintersolden al geen succes: als je weet dat 24 procent eind januari vorig jaar al een daling van 20 tot 40 procent liet optekenen in vergelijking met dezelfde periode in 2020, is dit weinig hoopgevend.”

Solden in februari?

“De wintersolden worden duidelijk anders aangevoeld dit jaar, want 9 op 10 handelaars merken al een verschil in het gedrag van hun klanten door de crisis: de consument komt minder langs in de zaak zelf, en dat heeft duidelijk zijn gevolgen. We mogen ook de invloed van online-aankopen, die nog steeds in de lift zitten, zeker niet onderschatten.”

“Uit onze bevraging van vorig jaar bleek dat 2 op 3 handelaars toen nog steeds achter de wintersolden bleef staan, én dezelfde duur en soldenperiode wilde aanhouden”, aldus NSZ. “Maar door de hernieuwde vrees voor een omzetdaling, willen ze misschien daarom nu verandering: één op de twee handelaars geeft aan dat ze niet weigerachtig staan tegenover solden in februari. Die roep om verandering komt vooral uit de hoek van de modewinkels. Misschien moet deze piste opnieuw bekeken worden en verder besproken”, aldus NSZ.