Een lijvig strafblad en een “pathologische haat tegen buitenlanders”: dit weten we over de man die drie mensen doodde in Parijs

De man die vrijdag zes mensen neerschoot tijdens een schietpartij in Parijs, is zondag opnieuw formeel in politiehechtenis genomen, nadat hij even was overgebracht naar een psychiatrische instelling. Hij moet maandag voor een onderzoeksrechter verschijnen. Wat weten we al over William M.?

M. is een 69-jarige Fransman die tot zijn pensioen werkte als machinist bij de Franse spoorwegen. De man stond bij het Franse gerecht bekend voor verschillende feiten. Zo werd hij in juni 2017 al eens veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel en een vijf jaar durend verbod op wapenbezit. In 2016 stak M. iemand neer in zijn eigen woning: voor die feiten werd hij in juni veroordeeld tot 12 maanden cel, maar daartegen was hij in beroep gegaan en die procedure liep nog. En op 8 december 2021 viel hij een tiental migranten aan met een zwaard in een vluchtelingenkamp nabij het Parc de Bercy, in het hartje van Parijs.

De man werd toen opgepakt, maar op 12 december voorwaardelijk vrijgelaten (met een verplichting tot psychiatrische zorg) in afwachting van een proces, omdat de Franse wet een maximale termijn (12 maanden) voorziet op voorlopige hechtenis.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin stond M. niet op een lijst van personen met extreemrechtse banden, en was hij niet bekend bij de inlichtingendiensten. De man was wel actief als schutter in een sportclub, en had volgens Darmanin “veel wapens” aangegeven. Dat laatste is vreemd, gezien zijn wapenverbod.

Met één van die wapens – in dit geval een versleten Amerikaans legerpistool (een Colt 44 mm uit 1911) – pleegde hij vrijdag zijn aanslag. Daarbij raakten zes mensen gewond, drie van hen overleden niet veel later aan hun verwondingen.

Racisme

M. werd meteen na de aanslag gearresteerd. Hij erkende bij zijn arrestatie meteen tegen de agenten dat hij handelde uit “racisme” – de schietpartij vond plaats aan een Koerdisch cultureel centrum – en de Koerdische gemeenschap bewust wilde aanvallen. “Ik voel een compleet pathologische haat tegenover buitenlanders”, zou de man later ook gezegd hebben.

M. raakte bij de schietpartij zelf gewond aan het gezicht, werd na zijn arrestatie overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon even later in politiehechtenis genomen worden. Na een psychiatrisch onderzoek werd hij zaterdag overgebracht naar de psychiatrische ziekenboeg van de prefectuur van Parijs, maar werd zondag opnieuw formeel in politiehechtenis genomen. Maandag moet hij voor een onderzoeksrechter verschijnen, die moet beslissen over zijn eventuele verdere aanhouding. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf voor de schietpartij, liet de openbare aanklager al weten.