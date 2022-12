“Katia zag haar mama sterven bij een bombardement. Ze is bijna hersteld, maar ze blijft hier. Want ze heeft niemand meer.” — © ID/ Sergiy Illyashenko

Ook in het kinderziekenhuis komt de Kerstman langs. De cadeautjes die hij brengt en de show die wordt opgevoerd, verstrooien de zieke, gewonde en getraumatiseerde kinderen. “Katia zag haar mama sterven bij een bombardement. Ze is bijna hersteld, maar ze blijft hier. Want ze heeft niemand meer.”