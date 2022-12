VIDEO. Is dit de dunk van het jaar in de NBA? Bijna werd pareltje van Aaron Gordon afgekeurd: “Oh my goodness!”

Met Kerst wordt er volop gespeeld in de NBA en dat leverde spektakel op. In een spannende partij die nog aan de gang is tussen de Denver Nuggets, de koploper in het westen en Phoenix Suns trakteerde Aaron Gordon het publiek op een kerstcadeau door bij een 123-124-stand voor zijn Nuggets met een fenomenale dunk uit te pakken. Landry Shamet claimde tevergeefs een aanvallende fout. Meteen een kandidatuur voor dunk van het jaar. “Oh my goodness”, riep de commentator.