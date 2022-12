Ella Leyers en Gert Verheyen blikken terug op ‘Over De Oceaan’: “Het is niet zomaar drie weken op een boot zitten”

Woeste golven, zeeziekte en enkele dappere bekende landgenoten. Over De Oceaan is terug. Actrice Ella Leyers (34) en voetbalanalist Gert Verheyen (52) staken iets meer dan een jaar geleden de Atlantische Oceaan over, hun relaas staat vanaf maandag op Streamz. “Zeeziekte? Geen last van gehad. Maar toen we aan land kwamen begon alles te wiebelen. Alsof we dronken waren”, blikken ze terug.