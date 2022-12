Zo extravagant vierden de Kardashians kerst

Het thema van het kerstfeest was rood. Zo waren er tientallen fonkelende rode kerstbomen, rode lichtslingers, en tafels met rode tafelkleden. De tafels waren bedekt met eindeloze borden vol hapjes, koekjes, taartjes en andere feestelijke zoetigheden. Khloé en Kendall pasten helemaal thuis in het thema, zij gooiden deze kerst allebei hoge ogen in een rode jurk.

Kim verscheen op kerstavond in een sprankelende zilveren jurk. De realityster plaatste verschillende video’s op TikTok met haar dochter North, die schitterde in een glitterpak.

Maar het was niet de outfit van North die de show stal, nee, het waren haar zangtalenten. De dochter van Kim en ex-man Kanye West zong samen met Sia het nummer ‘Snowman’.

Kylie trok voor de feestelijke gelegenheid een beige jurk aan met zwarte accenten.