Nachtelijke brand vernielt café op Leuvense Oude Markt: 38-jarige bewoonster zwaargewond

Op de Oude Markt in Leuven heeft een verwoestende brand maandagnacht voor een donker einde gezorgd van kerstdag. Door een kortsluiting in een appartement boven café De Prof, raakte zowel het café als de bovenliggende verdiepingen vernield. De 38-jarige bewoonster van het appartement boven het café raakte zwaargewond.

Het was iets na middernacht dat de buurt plots opgeschrikt werd door toesnellende hulpdiensten. “Ze kwamen aan een razende vaart de Oude Markt opgereden. We roken ook al dat er wat aan de hand was. Toen we gingen kijken sloeg de rook al serieus door de ramen”, zeggen getuigen.

De 38-jarige bewoonster van het appartement was op het moment van de brand aanwezig in de woning. Ze werd met zware verwondingen afgevoerd naar het Heilig Hartziekenhuis nog voor de brandweer toekwam. Ze verkeerde niet in levensgevaar.

De brandweer snelde ter plaatse vanuit de posten in Leuven, Aarschot en Zaventem. “De brand is ontstaan op de eerste verdieping”, zegt brandweerofficier Tom Branders. “Er zou een kortsluiting geweest zijn vlak naast een zetel in de living. We kunnen het echter moeilijk beoordelen nu. De hele eerste verdieping is volledig verwoest. Meubels blijven er niet over.”

“Het was lastig blussen, want er stonden behoorlijk wat spullen in de weg. Daardoor moesten we ook de ramen stukbreken naast de trap. Via die trap aan de voorzijde van het pand kon het vuur naar de tweede verdieping overslaan. Op het gelijkvloers in het café is ook alles vernield, vooral waterschade door het vele water dat we nodig hadden om te blussen. Het hele pand is onbewoonbaar”, aldus Branders.

Ook de panden aan beide kanten van De Prof werden grondig door de brandweer onderzocht. Ze konden vermijden dat het vuur oversloeg, maar rookschade zal ook daar aanwezig zijn. Tegen 2 uur ’s nachts kon de brandweer de grootste bluswerken stoppen, en was het enkel nog wat nablussen voor de zekerheid. hsb