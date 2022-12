Mogelijke doorbraak rond moord in bakkerij, ex-vriend aangehouden: “Nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel”

Wechelderzande, Tielen

Er lijkt een doorbraak te zijn in het onderzoek naar de moord op de 54-jarige Ilse Michiels uit Tielen (Kasterlee). Ze werd vrijdagochtend om het leven gebracht in de bakkerij in Wechelderzande waar ze werkte. Dezelfde dag heeft men haar 63-jarige ex-vriend ondervraagd en intussen is hij aangehouden op verdenking van moord. Volgens zijn advocate betwist hij iets met de dood van Ilse te maken te hebben.