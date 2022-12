Laatste twee vermisten na lawine in Oostenrijk levend teruggevonden

Na de lawine in Oostenrijk zondag zijn alle vermisten inmiddels teruggevonden, waarmee het incident een betere afloop kent dan gevreesd. Vier personen liepen verwondingen op, zes anderen bleven ongedeeld, meldde de politie in de nacht van zondag op maandag.

“Voor zover we nu weten, kunnen we aannemen dat er geen vermisten meer zijn”, aldus de politie in een communiqué. Maandag zal er evenwel nog een extra zoektocht plaatsvinden ter bevestiging.

De lawine deed zich zondag omstreeks 15 uur voor in het skigebied van Lech en Zürs, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, op een hoogte van 2.700 meter. Op basis van een video van een getuige van de lawine had de politie het van bij aanvang over “een tiental bedolven personen”. Met helikopters en verschillende reddingsploegen werd naar de vermisten gezocht.

Slecht sneeuwseizoen

“Wij passeerden een kwartier voor de sneeuwlawine langs die piste”, zegt Thomas Snoeck (26) uit Aalter, die al meer dan twintig jaar met kerst in die regio gaat skiën. “Ik heb de sneeuw nooit zo slecht geweten als nu. Het heeft hier deze week geregend, de bergen zijn hier onder een bepaalde hoogte zelfs groen. ’s Ochtends waren er nog de knallen te horen (die sneeuwlawines uitlokken om de rest van de dag veilig te stellen, red.), dat geeft wel een veilig gevoel. Maar je kan blijkbaar nooit zeker zijn. Morgen gaan we wel weer skiën hoor, met een gerust hart.”

Het is een erg slecht sneeuwseizoen, waardoor het risico op lawines groter is. “In zijn algemeenheid is het een lastig sneeuwdek op dit moment, waardoor het moeilijk te voorspellen is wanneer er dingen mis kunnen gaan”, zegt lawinedeskundige Rolf Westerhof van het Snow Safety Center. “Het heeft te maken met de manier waarop de sneeuwlagen hechten. Skigebieden doen er alles aan om lawines te voorkomen. Maar het kan gebeuren dat de dynamietstaven ’s ochtends geen lawine uitlokken, en dat die nadien spontaan neerkomt.”