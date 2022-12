Al zeker 39 doden door “historische winterstorm” Elliott in Verenigde Staten

Televisiezender NBC heeft het op basis van eigen tellingen over minstens 41 dodelijke slachtoffers, terwijl ABC zeker 39 doden telde. De reddingsdiensten en de autoriteiten houden er rekening mee dat er nog meer slachtoffers zullen vallen.

De VS hebben volgens de nationale weerdienst sinds woensdagavond te maken met een “historische winterstorm”, die op heel wat plaatsen zowel het vliegverkeer grotendeels lam heeft gelegd, en ook het wegverkeer uitzonderlijk bemoeilijkt.

Miljoenen Amerikanen worden als gevolg van de storm Elliott tijdens de feestdagen geconfronteerd met verblindende sneeuwstormen, bijtende wind en regen, overstromingen en een levensgevaarlijke koude. In veel regio’s duiken de temperaturen fors onder het vriespunt. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom, en in tal van gemeenten en steden krijgen de inwoners de raad om binnen te blijven wegens de levensgevaarlijke omstandigheden buiten.

Vooral de stad Buffalo, in de staat New York, is zwaar getroffen. Zware sneeuwval en windvlagen met de kracht van een orkaan teisteren het gebied. Veel mensen zitten vast in hun huizen en auto’s, en voor politie en brandweer is het vaak machteloos toekijken omdat ze niet tot bij de mensen in nood raken.

© Twitter/@Troyathy via REUTERS

© ISOPIX