Belgische drillrapper getuigt over het tot voor kort nog onbekende milieu: “De driller die Steven B. heeft neergestoken, is een koning”

Drillrap wat? Tot vorige week woensdag, wist haast niemand wat dat was. Tot de 16-jarige Steven B. werd neergestoken in Berchem. “Drill is geweld. Alleen met je vuisten ben je niets, messen horen erbij.” Aan het woord is Bryan*, een Belgische drillrapper uit de Antwerpse Kempen, die beweert diep in het milieu te zitten en onherkenbaar wil getuigen. Nu 18 jaar, maar amper 16 toen hij erin rolde.