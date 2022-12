Einde van de nachtmerrie? Meest onfortuinlijke Belgische ruiter wil pechjaar 2022 afsluiten… in zijn achtertuin

Hij was een vaste waarde in de top van de wereld, haast een certitude voor de Olympische Spelen en andere grote kampioenschappen. Maar ‘pensioengerechtigde paarden’ deden Niels Bruynseels vandaag belanden op de 120ste plaats van de wereld. In zijn achtertuin – letterlijk – kan de meest onfortuinlijke Belgische ruiter 2022 met een positieve noot afsluiten op de prestigieuze jumping van Mechelen.