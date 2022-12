Voor het WK had Newcastle net vijf competitiewedstrijden op een rij gewonnen. Met een derde plaats in de Premier League zijn de Magpies zo voorlopig de verrassing in Engeland. Op boxing day proberen ze daar tegen Leicester City een vervolg aan te breien. Waarom het geen kerstmirakel is als Newcastle ook de rest van het seizoen zal blijven meestrijden voor een Champions League-ticket.