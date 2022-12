200 reddingswerkers op zoek naar vermiste skiërs na lawine in Oostenrijk: “Ik heb de sneeuw nooit zo slecht geweten”

Tweehonderd reddingswerkers zijn uitgerukt in Oostenrijk nadat een sneeuwlawine op een rode skipiste terechtkwam in de buurt van Lech. Er werd gevreesd voor tien vermisten, twee skiërs werden met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. “In de 20 jaar dat ik hier kom heb ik de sneeuw nooit zo slecht geweten”, zegt een Vlaming die kort voordien nog over die piste had geskied.