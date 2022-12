Coronabesmettingen exploderen in China... dus stopt overheid met dagelijkse cijfers vrij te geven

De Nationale Gezondheidscommissie in China stopt met het dagelijks publiceren van cijfers over het aantal besmettingen met en overlijdens door COVID-19. Dat heeft ze zondag bekendgemaakt.

Een verklaring werd niet gegeven, maar duidelijk is dat de statistieken de golf aan besmettingen niet meer weerspiegelen die over het land dendert sinds de strenge coronamaatregelen in het kader van het zerocovidbeleid van Peking op 7 december op de schop gingen.

Voordien maakten de bijna verplichte PCR-tests het mogelijk om met betrouwbaarheid de trend van de corona-epidemie te volgen. Maar besmette personen nemen nu zelftests af en spelen die maar zelden door aan de autoriteiten, die daardoor geen betrouwbare cijfers meer hebben.

Sinds het opheffen van de beperkingen heeft China zes coviddoden gerapporteerd, maar vanuit veel crematoria komen er getuigenissen over een ongewoon hoge aanvoer van lijken. Miljoenen bejaarde en kwetsbare personen zijn niet volledig gevaccineerd.