Zelfs in Texas is het extreem koud: vleermuizen vallen dood uit de lucht

De beestjes zoeken in de Waugh Bridge in Houston massaal bescherming tegen de kou, maar ook op die beschutte plekken redden ze het niet. De zoogdiertjes vallen in groten getale dood op straat neer nadat ze kort daarvoor in een ’hypothermische shock’ zijn geraakt.

Ook elders in Texas vriest het dat het kraakt. — © ISOPIX

Om de beestjes - die van origine uit het warme Mexico komen - te redden, rapen dierenbeschermers ze op en stoppen ze in een verwarmde doos. Onder de brug zijn zelf rubberen matten neergelegd om voor een zachte landing te zorgen.

De dieren die het meeste kans maken, krijgen vocht toegediend en na enige tijd ook voedsel. Daarna worden ze weer vrijgelaten. Dierenbeschermers zijn van plan door te gaan tot de ergste kou achter de rug is.

© AP

De vleermuizenkolonie in de brug bestaat uit maar liefst 300.000 dieren. De dieren zijn nuttig om het ecosysteem in de stad in balans te houden. Vleermuizen eten veel insecten.