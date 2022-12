Vrouw mag niet naar het schooltoneel van haar dochter gaan kijken... omdat haar gezicht vol tattoos staat

Zoals u en ik naar de bakker gaan, zo gaat Melissa Sloan minstens drie keer per week een verse tattoo halen. De 45-jarige vrouw uit Wales kan naar eigen zeggen nergens werk vinden vanwege haar tatoeages en mag ook verschillende bars in haar woonplaats niet meer binnen, omdat haar uiterlijk andere klanten afschrikt.

De vrouw heeft zoveel tattoos laten zetten op haar hele lichaam, ook op haar gezicht, dat ze de tel is kwijtgeraakt. “Mijn kinderen zijn dol op mijn tatoeages, ze helpen me kiezen welke tattoos ik wil hebben. Ik wil mijn gelaat bedekken met grote kruisen. Ik besef ook wel dat dat een beetje gek is, maar zo ben ik nu eenmaal”, verklaart ze in Britse media. “Mensen noemen me gekke Melissa, maar ik voel me gewoon Melissa. Sommigen staren mij aan, maar je went eraan.”

Het plaatsen van tatoeages is de voorbije jaren flink duurder geworden, om geld te besparen brengt Melissa ze vaak zelf aan met haar eigen apparatuur. Andere exemplaren worden door haar vriend geplaatst. Omdat haar lichaam intussen bijna volledig bedekt is met inkt, moet ze over oude ontwerpen heen tatoeëren.

Haar kinderen willen later ook zelf tattoos. “Maar die hebben ze nog niet omdat ze nog maar acht en tien jaar oud zijn. Wanneer ze oud genoeg zijn, mogen ze van mij tatoeages zetten”, zegt Melissa. De veertiger beweert dat ze recent wandelen werd gestuurd toen ze een optreden van haar dochter op school wilde bijwonen. “In plaats van me binnen te laten, zeiden de leraren me dat ik maar vanachter het raam moest toekijken. Ik ben daar ongewenst.”