Fabian O’Neill, oud-speler van Juventus en Uruguay, op 49-jarige leeftijd overleden

De Uruguayaanse oud-international Fabian O’Neill is zondag op 49-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Uruguayaanse voetbalbond (AUF) bekend. O’Neill, die negentien keer voor La Celeste uitkwam, speelde onder meer voor Cagliari en Juventus. Volgens de Italiaanse La Gazzetta dello Sport stierf hij aan een leverziekte.

O’Neill, van Ierse afkomst, verliet Nacional Montevideo in 1996 om naar Italië te verkassen, waar hij speelde voor Cagliari, Juventus en Perugia. O’Neill, vriend van Zinédine Zidane in Turijn, drukte vooral zijn stempel op de Sardijnse club, waar hij tussen 1996 en 2000 136 wedstrijden speelde (16 doelpunten). ‘El Mago’ veroverde een titel met de Oude Dame in 2001.

Nog volgens La Gazzetta dello Sport kampte de Uruguayaan al jaren met alcoholproblemen.