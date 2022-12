Drenkeling aan nachtclub niet gelinkt aan neergeschoten Nederlander (26) die achtergelaten werd op Melkmarkt

De drenkeling in het Straatsburgdok, ter hoogte van nachtclub Ikon, zou dan toch geen link hebben met de neergeschoten Nederlander (26) die door een wagen achtergelaten werd vlak bij de Grote Markt. Dat bevestigt het parket. Uit verder onderzoek bleek dat de man eerder uit zattigheid in het water is gesukkeld. Het incident wordt beschouwd als een ongeval.

Op de Melkmarkt, vlakbij de Antwerpse Grote Markt, werd rond 6 uur een Nederlander met meerdere ernstige schotwonden achtergelaten door een wagen met Nederlandse nummerplaten. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Vlissingen, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een 20-jarige passagier die mee uit de auto stapte om bij het slachtoffer te blijven werd opgepakt voor verhoor.

De omstandigheden van de schietpartij en waar deze heeft plaatsgevonden, blijven voorlopig onduidelijk. Aanvankelijk werd gedacht dat het slachtoffer op de Melkmarkt mogelijk iets te maken zou hebben met een incident aan het Straatsburgdok. “Ter hoogte van nachtclub Ikon is zaterdagnacht een man, ook afkomstig uit Vlissingen, in het water gevallen”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket.

De politie stelde een perimeter in aan het Straatsburgdok in Antwerpen. — © BFM

Uit verder onderzoek bleek dat de man eerder door zijn beschonken toestand in het water is gesukkeld. De drenkeling kon door omstaanders met een reddingsboei gered worden en werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd na verhoor vrijgelaten, het incident wordt gezien als een ongeval.

“Omdat beide mannen uit Vlissingen kwamen en het ging om twee opvallende incidenten, moest de link grondig worden onderzocht. Achteraf werd duidelijk dat het evenement in de nachtclub georganiseerd was door een persoon uit Vlissingen. Dat verklaart waarom er zoveel bewoners uit de Nederlandse havenstad aanwezig waren”, zegt Aerts.

De wagen die betrokken was bij de feiten op de Melkmarkt werd zondagochtend teruggevonden in een gracht naast de snelweg in Middelburg (Zeeland). De auto was volledig leeggemaakt, de bestuurder is voorlopig spoorloos. “De gedumpte wagen werd getakeld voor sporenonderzoek. Het onderzoek loopt volop”, aldus het parket.

Nachtclub Ikon aan het Straatsburgdok in Antwerpen. — © BFM