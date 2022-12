Dallas Mavericks onthullen standbeeld van clublegende Dirk Nowitzki

Basketteam Dallas Mavericks heeft zondag een standbeeld van Dirk Nowitzki onthuld voor het American Airlines Center (AAC), in de aanloop naar de NBA-clash tegen de Los Angeles Lakers. Het standbeeld geeft gedaante aan de albekende ‘fadeaway’ op één been van Nowitzki.

“Het ziet er prachtig uit. Bedankt voor alle steun”, zei de Duitser na de ceremonie. “Het was super speciaal, super emotioneel, en dit ding hier zal er voor altijd zijn”, vervolgde Nowitzki over het standbeeld.

De intussen 44-jarige Nowitzki, nu speciaal adviseur van de Mavericks, wordt door velen gezien als een van de beste power forwards aller tijden en als de grootste Europese speler ooit. Hij beleefde in 2011 het hoogtepunt in zijn NBA-carrière toen hij met Dallas de NBA-titel veroverde. In 2007 werd hij als eerste Europeaan ooit verkozen tot MVP (Most Valuable Player). Tussen 1998 en 2019 droeg de Duitser liefst 21 seizoenen het shirt van de Mavericks. In de lente van 2019 zette hij een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan.