OVERZICHT. Ook in het buitenland wordt vanaf vandaag opnieuw gevoetbald: dit is de stand van zaken in de vijf topcompetities

Nu het WK voetbal erop zit, is het woord opnieuw aan de clubs. In onze eigen Jupiler Pro League wordt vanaf maandag weer gevoetbald. Ook in de Engelse Premier League gaan ze maandag weer aan de slag, twee andere Europese topcompetities volgen nog voor het einde van het jaar. Hoog tijd om het geheugen even op te frissen en een stand van zaken te geven over de titel- en degradatiestrijd in Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland.

Engelse Premier League

Kerstvoetbal is een traditie bij uitstek in de Engelse Premier League, die op tweede kerstdag als eerste van de vijf grote Europese competities weer zal hervatten. En hoe: er zijn maandag maar liefst zeven wedstrijden gepland. Tot en met donderdag 5 januari is er dagelijks minstens één wedstrijd, met uitzondering van donderdag 29 december. Drukke dagen dus voor de spelers in Engeland.

In de Premier League moeten nog 23 van de 38 speeldagen afgewerkt worden, en verschillende clubs moeten nog een inhaalwedstrijd spelen. Waaronder de ploegen in de top twee: Arsenal en Manchester City. De top vijf mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. (Lees verder onder de foto)

Wint Arsenal dit seizoen voor het eerst in 19 jaar de Premier League? — © REUTERS

Hoe zit het met de titelstrijd?

Aan de andere kant van het Kanaal zal tijdens deze kerstperiode met argusogen naar Arsenal gekeken worden. De Gunners hervatten de competitie als leider met een mooie voorsprong van 5 punten op eerste achtervolger Manchester City. Arsenal bevindt zich dus momenteel in poleposition om voor het eerst sinds 2004 - het jaar waarin het geen enkele competitiematch verloor - landskampioen te worden. Het zou wat zijn, want de Londense club heeft intussen al een paar jaar geen rol van betekenis meer gespeeld in de titelstrijd.

Een 14de landstitel is met 23 speeldagen te gaan natuurlijk nog ver weg voor Arsenal. Manchester City, met Rode Duivel Kevin De Bruyne, lijkt vooralsnog de grootste concurrent te gaan worden. Op respectievelijk 7 en 8 punten achterstand van Arsenal staan het verrassende Newcastle United en Tottenham, die beiden wel al een match meer hebben gespeeld. Op de vijfde plek, met 11 punten minder, staat Manchester United. Hoe zal die club het doen na het vertrek van Cristiano Ronaldo?

Achter de top vijf gaapt al een kloofje. Liverpool is momenteel zesde met 15 punten achterstand op de leider. Brighton - de club van Leandro Trossard - en Chelsea hebben nog een puntje minder. (Lees verder onder de foto)

Loodsen Erling Haaland en Kevin De Bruyne Manchester City naar een nieuwe titel? — © Manchester City FC via Getty Ima

Hoe zit het met de degradatiestrijd?

Het moet gezegd worden: de drie promovendi Fulham, Bournemouth en Nottingham Forest kunnen zich momenteel prima handhaven in de Premier League. Fulham is een knappe negende, Bournemouth is veertiende. Forest was na een povere seizoenstart dan weer aan een mooie opmars bezig voordat het WK begon. Momenteel staat het achttiende, op slechts één puntje van de veilige zeventiende plaats.

Die zeventiende plaats is momenteel in handen van Everton, dat ooit een vaste waarde was in de subtop maar intussen al een paar jaar dat niveau niet meer haalt. Southampton en Wolverhampton Wanderers sluiten het rijtje in de Premier League, maar zij hebben respectievelijk 2 en 4 punten minder dan Everton: geen reden om nu al te gaan wanhopen.

Franse Ligue 1

Twee dagen na de Premier League, op woensdag, hervat ook de Ligue 1. Woensdag en donderdag wordt speeldag 16 van 38 afgewerkt. Speeldag 17 is vervolgens al op 1 en 2 januari gepland: het wordt voor spelers dus kwestie om niet te gek te doen op oudejaarsavond. De top vijf mag volgend seizoen Europees voetbal spelen.

Hoe zit het met de titelstrijd?

Het zal u wellicht niet verbazen dat het steenrijke Paris Saint-Germain opnieuw lijkt af te stevenen op de Franse landstitel. Het zou al hun negende in elf seizoenen zijn. De grootste uitdager van Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar en co lijkt vooralsnog uit een verrassende hoek te komen: RC Lens, de club van Rode Duivel Loïs Openda. Drie jaar geleden speelden Les Sang et Or nog in tweede klasse, nu zijn ze met 5 punten achterstand de enigen die nog op respectabele afstand van PSG staan.

Op de derde plek vinden we ook een Belgische connectie terug: die plek wordt bekleedt door Stade Rennes, waar Rode Duivels Jérémy Doku en Arthur Theate spelen. Rennes heeft wel al 10 punten minder dan PSG. Daarachter zit het dichter bij elkaar: Olympique Marseille, Lorient, AS Monaco (met coach Philippe Clement) en Rijsel volgen op respectievelijk één, drie, vier en vijf punten van Rennes. (Lees verder onder de foto)

Lionel Messi mag na het behalen van de wereldtitel met Argentinië nu mikken op een nieuwe Franse landstitel. Pedro Fiuza

Hoe zit het met de degradatiestrijd?

In Frankrijk staan de zenuwen onderin dit jaar strak gespannen, want de Ligue 1 slankt komend seizoen af van 20 naar 18 clubs. Het gevolg: maar liefst vier teams zullen aan het eind van dit seizoen rechtstreeks degraderen. En op de koop toe is er nog veel mogelijk: nummer dertien Troyes heeft slechts één puntje voorsprong op de eerste degradatieplek.

De vier rechtstreekse degradatieplaatsen zijn momenteel in handen van Auxerre, AC Ajaccio (die allebei pas gepromoveerd zijn), RC Straatsburg (waar Matz Sels eerste doelman is)en Angers. Die eerste drie clubs hoeven zeker nog niet te panikeren, maar bij Angers hebben ze wel al een kloofje van 5 punten goed te maken richting de veilige zestiende plaats. (Lees verder onder de foto)

Doelman Matz Sels (ex-AA Gent, Anderlecht en Lierse) is momenteel in gevaar met RC Straatsburg. — © AFP

Spaanse Primera Division

De spelers uit de Spaanse hoogste klasse komen vanaf donderdag opnieuw in actie. Ook op vrijdag en zelfs zaterdag (oudejaarsavond) zal er in Spanje gevoetbald worden. Over die drie dagen wordt speeldag 15 van 38 afgewerkt. De top zes mag volgend seizoen Europees voetbal spelen.

Hoe zit het met de titelstrijd?

Het lijkt nu al duidelijk dat we in La Liga een klassieke tweestrijd zullen krijgen tussen FC Barcelona en Real Madrid. Die twee hebben immers al een flinke voorsprong op de rest van het veld. Barcelona is leider met 37 punten, Real Madrid tweede met 35 punten. Nummer drie Real Sociedad kijkt al aan tegen een achterstand van 11 eenheden op de leider.

Achter de top twee zit alles wel heel dicht bij elkaar. Athletic Bilbao, Atlético Madrid en Real Betis delen de vierde plaats met 2 punten minder dan Sociedad, nummer negen Villarreal heeft slechts 5 punten achterstand op de derde (Osasuna en Rayo Vallecano staan er nog tussen). Het belooft dus ook een interessant gevecht om de Europese tickets te worden. (Lees verder onder de foto)

Thibaut Courtois moet met Real Madrid momenteel achtervolgen. — © AFP

Hoe zit het met de degradatiestrijd?

Het grote Sevilla FC vergaat het dit seizoen dramatisch: de nummer vier van de voorbije drie seizoenen staat na 14 speeldagen zowaar op de achttiende plaats, een degradatieplek. Coach Julen Lopetegui betaalde daarvoor begin oktober al het gelag, maar zijn Argentijnse opvolger Jorge Sampaoli heeft het tij vooralsnog niet kunnen keren. Hij won amper één van zijn zeven competitiewedstrijden sinds zijn aanstelling. Kan Sevilla, dat evenveel punten heeft als nummer negentien Cadiz, zich herpakken na anderhalve maand pauze?

Het kan natuurlijk altijd erger. Sevilla en Cadiz staan immers op slechts 1 punt van de veilige zeventiende plaats van Celta de Vigo. Voor rode lantaarn Elche ziet het er daarentegen benard uit. Die club kon nog geen competitiematch winnen en heeft amper 4 punten, 7 minder dan Sevilla en Cadiz. Het staat in schril contrast met de drie promovendi Real Valladolid, Girona CF en Almeria, die momenteel fraai twaalfde, dertiende en veertiende staan in het klassement. (Lees verder onder de foto)

Sevilla heeft er een dramatische eerste seizoenshelft opzitten. — © EPA-EFE

Italiaanse Serie A

In de laars kunnen de spelers op het hoogste niveau nog een extra weekje uitrusten: de Serie A hervat pas op woensdag 4 januari. Voor iedereen, want die dag staan meteen alle wedstrijden van de 16de speeldag gepland. De top zes mag volgend seizoen Europees voetbal spelen.

Hoe zit het met de titelstrijd?

Het lot kan soms pijnlijk zijn. Clubheld Dries Mertens slaagde er tien jaar lang niet in om de landstitel te veroveren met Napoli, maar uitgerekend in het eerste seizoen na het vertrek van de Rode Duivel lijken de Gli Azzurri eindelijk op weg om voor het eerst sinds 1990 landskampioen te worden. Na 15 speeldagen is Napoli immers als enige nog ongeslagen en met 41 op 45 is het autoritair leider. De nummer twee, titelverdediger AC Milan, heeft ‘slechts’ 33 punten.

Als de Milan-Belgen Charles De Ketelaere, Divock Origi, Alexis Saelemaekers en Aster Vranckx de landstitel willen pakken, moeten ze dus vol aan de bak. Hetzelfde geldt voor Romelu Lukaku, die zich na zijn blessure en de pijnlijke WK-uitschakeling met de Rode Duivels ongetwijfeld zal willen herpakken bij Inter. Die club staat vijfde met 30 punten. Tussen de twee Milanese clubs staan nog Juventus (31 punten) en Lazio (30 punten). (Lees verder onder de foto)

Wordt dit eindelijk het seizoen van Napoli? — © REUTERS

Hoe zit het met de degradatiestrijd?

Opvallend: in de Serie A gaapt al een aardige kloof tussen de veilige zeventiende plek van Spezia en de drie clubs op de degradatieplaatsen. Spezia heeft 13 punten, terwijl Cremonese (7), Sampdoria (6) en Hellas Verona (5) op achtervolgen zijn aangewezen. Vooral het relaas van promovendus Cremonese valt op: de club van Cyriel Dessers is de enige die dit seizoen nog geen wedstrijd won, maar speelde in 7 van zijn 15 wedstrijden wel gelijk. Hoe dan ook moeten deze drie teams stevig aan de bak na de winterstop.

De andere promovendi, Lecce en Monza, vergaat het voorlopig beter. Lecce is zestiende en heeft 8 punten voorsprong op Cremonese. Monza doet het met één puntje meer nog iets beter en is momenteel veertiende. Niet slecht voor een club die pas voor het eerst in de Serie A uitkomt. Hun eerste zege op het hoogste Italiaanse niveau kwam er bovendien tegen het grote Juventus. (Lees verder onder de foto)

Romelu Lukaku kwam door blessureleed niet veel in actie bij Inter in de eerste seizoenshelft. — © REUTERS

Duitse Bundesliga

U hoeft voorlopig nog niet naar Bundesliga-voetbal uit te kijken: de Duitse competitie hervat pas op vrijdag 20 januari, wanneer de 16de van 34 speeldagen start. Daarna staat wel onmiddellijk een midweekspeeldag op het programma, dus onze oosterburen vliegen er meteen stevig in. De top zes mag volgend seizoen Europees voetbal spelen.

Hoe zit het met de titelstrijd?

Gaat er eindelijk een einde komen aan de dominantie van Bayern München, dat dit seizoen op een elfde opeenvolgende landstitel mikt? Het ziet er voorlopig niet echt naar uit. De Rekordmeister kende een wankele seizoenstart - op een bepaald moment won het zelfs vier wedstrijden op rij niet - maar met een sterke 18 op 18 net voor de lange winterstop heeft Bayern zich toch weer op zijn vertrouwde positie bovenaan het klassement genesteld.

Met nog 19 wedstrijden te gaan kan er natuurlijk nog veel, al moet de concurrentie dan wel op de afspraak zijn. De achtervolging wordt momenteel verrassend geleid door SC Freiburg, dat nog nooit in de top twee van de Bundesliga kon eindigen en 4 punten achterstand heeft op Bayern. Daarachter zit het dicht bij elkaar: RB Leipzig is derde met 28 punten, gevolgd door Eintracht Frankfurt (27), Union Berlin (27), Borussia Dortmund (25) en VfL Wolfsburg (23). Voor Borussia-Belgen Thorgan Hazard en Thomas Meunier lijkt een eerste titel in de Bundesliga dus opnieuw te hoog gegrepen. (Lees verder onder de foto)

Zal Bayern München komende lente voor de elfde keer op rij de trofee in de lucht mogen steken? — © REUTERS

Hoe zit het met de degradatiestrijd?

Wat is er toch aan de hand met Schalke 04? De cultclub uit Gelsenkirchen was in een niet zo ver verleden nog één van de belangrijkste uitdagers van Bayern München, maar intussen loopt het al jarenlang niet. In 2021 degradeerde de club nog roemloos naar de tweede klasse, waarin het afgelopen seizoen wel kampioen werd. Maar Schalke is nu weer bij af, zo lijkt het: met amper 9 punten uit 15 wedstrijden is het momenteel de duidelijke rode lantaarn.

Voorlaatste VfL Bochum heeft 4 punten voorsprong op Schalke. VfB Stuttgart heeft nog een puntje meer en kampeert momenteel op de barrageplaats. Hertha BSC heeft evenveel punten als Stuttgart, maar staat door een beter doelsaldo op de veilige vijftiende plek. Maar er kan met nog 19 wedstrijden te gaan nog heel veel gebeuren: een pak andere clubs, waaronder Bayer Leverkusen - in de Champions League-groepsfase nog tegenstander van Club Brugge - staan niet ver weg. Enkel Schalke moet zich vooralsnog écht al zorgen maken.