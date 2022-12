Jan Bakelants neemt na 14 seizoenen van pieken en dalen afscheid van het wielrennen: “Ik had er soms meer van verwacht”

Jan Bakelants (36) stopt na veertien seizoenen met wielrennen. De juiste aanbieding kwam niet meer en dan houdt hij de eer liever aan zichzelf. Zoals elke wielercarrière was ook die van Bakelants er één van pieken en dalen: onverwacht geel in de Tour, een dramatische val in Lombardije, uiteindelijk toch nog een laatste overwinning dit seizoen. “Ik had er soms meer van verwacht, maar ik doe het met wat het is geworden.”