Ruben Sierra en vriendin Selina: “Selina was elke dag in het ziekenhuis én heeft een nuchtere kijk op het leven.” — © Dick Demey

“Mijn hart stopte met kloppen, alles werd zwart voor mijn ogen en ik stuikte in elkaar.” Dat zal voetballer Ruben Sierra (21) voor altijd bijblijven. “Ik ben blij dat ik het kan navertellen. En omdat ik in 2023 afstudeer aan de hogeschool én helemaal gezond ben, lacht het leven me weer toe.”