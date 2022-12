Engelse rode lantaarn Wolverhampton leent aanvaller van Atlético Madrid om doelpuntenprobleem op te lossen

De 23-jarige Braziliaan zal vanaf 1 januari de kleuren van de Wolves verdedigen, onder voorbehoud van een werkvergunning. Cunha legde eerder deze week al zijn medische testen af. De uitleenbeurt vloeit automatisch over in een permanente transfer tot 2027, als bepaalde voorwaarden worden ingelost.

Cunha speelde sinds augustus 2021 voor Atlético, nadat hij overkwam van Hertha Berlijn. Voordien was hij in Europa actief bij het Zwitserse Sion en RB Leipzig. Dit seizoen kwam hij in totaal tot zeventien duels voor het team uit Madrid, waarbij hij in de Champions League tweemaal tegen Club Brugge inviel, maar scoren en een vaste stek afdwingen lukte niet. De aanvaller telt acht caps bij Brazilië maar ontbrak op het recente WK in Qatar.

De Wolves, waar de Spanjaard Julen Lopetegui sinds midden november aan het roer staat, beleven een horrorseizoen en staan in de Premier League met tien punten uit vijftien duels helemaal onderaan als twintigste, met amper acht gescoorde goals. Everton op een veilige zeventiende stek telt veertien punten.