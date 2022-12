Ten huize Beckers in Maasmechelen genieten ze dit jaar eens zo intens van de feestdagen. Met extra pakjes voor papa Guy? De futsalcoach van eersteklasser Eisden-Dorp kreeg na de match in Antwerpen een hartinfarct en werd gered door de alerte clubkinesist Brecht Vissers. “Gezond zijn is het grootste geschenk”, weet de assistent-bondscoach nu.