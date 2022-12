Drama bij kerstfeestje met familie in Frans dorpje: twee kindjes (7 en 11) sterven, derde kind (13) kritiek

In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen om het leven gekomen bij een zware woningbrand. Een 13-jarig slachtoffer ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De brand brak even voor 4 uur ’s ochtends uit in een huis in de gemeente Selles, in de Franse provincie Eure, waar vijf volwassenen en evenveel kinderen van dezelfde familie de kerstvakantie zouden doorbrengen. Bij aankomst van de brandweer stond de boerderij helemaal in lichterlaaie.

© AFP

Alle volwassenen en twee kinderen wisten op tijd te ontkomen, onder hen een 92-jarige grootmoeder. Ze werden met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Voor een meisje van 7 jaar oud en een 11-jarige jongen kon geen hulp meer baten toen ze werden gevonden door de brandweer. Een meisje van 13 jaar oud werd ter plaatse gereanimeerd en voor verzorging overgebracht naar het hospitaal.

© AFP

Het huis is helemaal verwoest door de vuurzee, meldt tv-zender BFMTV. In het totaal werden meer dan zestig brandweerlieden ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht.