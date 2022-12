Diest

Door lekken in het net kwam er dit weekend amper water uit de kraan in Bekkevoort, Tielt-Winge, Lubbeek, Kortenaken en Scherpenheuvel. Zaterdag werd in Diest een extra pomp geïnstalleerd die tot 25.000 liter Limburgs drinkwater per uur naar de getroffen gemeenten stuurt.