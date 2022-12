Grote zoekactie na lawine in Oostenrijk, vermoedelijk tien mensen bedolven

Bij een lawine in het skigebied van Lech en Zürs, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, zijn zondagnamiddag ongeveer tien wintersporters bedolven.

Een persoon is inmiddels gewond teruggevonden en gered, meldt de politie. Naar de andere slachtoffers wordt nog gezocht met lawinehonden en helikopters. Er worden meer dan honderd reddingswerkers ingezet bij de zoekactie, die ook in het donker wordt voortgezet. “We doen er alles aan om de wintersporters te redden”, meldt een woordvoerder aan Oostenrijkse media.

De lawine is omstreeks 15 uur gesignaleerd in het gebied van de ongeveer 2.700 meter hoge Trittkopf. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er zondag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar.