Ex-vriend aangehouden op verdenking van moord op bakkerijmedewerkster Ilse

De 63-jarige ex-vriend van Ilse Michiels, de vrouw die vrijdagochtend dood werd teruggevonden in een bakkerij in Wechelderzande, is aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt zijn advocate. Hij ontkent de feiten volgens zijn advocate.

Ilse Michiels (54) werd vrijdagochtend dood aangetroffen in de kelder van bakkerij Mariën in Den Hert, waar ze al tien jaar werkte. Het was Ilses collega Patricia die vrijdagochtend haar levenloze lichaam had gevonden. Uit de eerste vaststellingen van het parket blijkt dat het slachtoffer met geweld om het leven is gebracht.

De verdachte zou vrijdagnamiddag al zijn gearresteerd door de politie. Ook zaterdag werd de man onderworpen aan een verhoor, vooraleer hij zondag werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die liet hem aanhouden. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer, die moet beslissen over zijn verdere aanhouding.