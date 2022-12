“Dat was heel vernederend”: Camille deed ooit auditie in ‘The Voice Kids’, maar niemand draaide

Vandaag is ze één van de populairste artiesten van Vlaanderen, maar het succes kwam niet vanzelf voor Camille. Dat zal blijken uit haar aflevering van ‘Het huis’, die maandag uitgezonden wordt op Eén. De West-Vlaamse kreeg als jong meisje meermaals het deksel op de neus, onder meer in ‘The Voice Kids’. “Als er niemand draait, denk je: oh my god, waar is de verdwijnknop?”