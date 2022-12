Straat in Molenbeersel afgesloten door gevaar voor gasontploffing aan huis

Kinrooi

De brandweer is op kerstdag rond 17.30 uur naar de Smeetsstraat in Molenbeersel gesneld voor gevaar op gasontploffing aan een huis. Er was geen brand en bluswerken bleken niet nodig. Doordat er gasflessen aan het huis stonden die konden ontploffen, werd een perimeter van 200 meter ingesteld.