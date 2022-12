Britse premier gaat de mist in met vraag aan dakloze: “Bent u een ondernemer?”

De Britse premier Rishi Sunak is in een socialemediastorm terechtgekomen na zijn bezoek aan een opvangcentrum voor daklozen. Een praatje met een aanwezige man zet Sunak neer als een wereldvreemde leider die geen voeling heeft met de armere Britten.

Tijdens zijn bezoek aan een daklozencentrum in Londen vrijdag knoopte de Britse premier Rishi Sunak even een schort voor om mee te helpen met de bedeling van de maaltijden in de gaarkeuken. Terwijl hij eieren en worstjes opschepte, knoopte hij een gesprek aan met een man die aanschoof om te eten, en zich voorstelde als Dean.

‘Werk je in de zakenwereld?’ vroeg Sunak op vlotte toon. Dean antwoordde: ‘Nee, ik ben dakloos. Ik ben eigenlijk een dakloze persoon.’ Sunak babbelde argeloos verder over de economie, en vroeg vervolgens: ‘Zou de bankenwereld, of de financiële wereld, iets voor jou zijn?’ Waarop Dean: ‘Ik zou het niet erg vinden, maar ik weet het niet. Ik zou eerst en vooral de kerstdagen willen doorkomen.’

De scène, die integraal gefilmd is en de ronde doet op sociale media zoals Twitter, doet geen deugd aan Sunaks imago. De voormalige bankier bij Goldman Sachs vormt samen met zijn echtgenote Akshata Murthy - een steenrijke erfgename - een van de gefortuneerdste gezinnen van het Verenigd Koninkrijk. Hij krijgt wel vaker het verwijt geen voeling te hebben met de gewone man, en de ongemakkelijke conversatie bevestigt dat beeld alleen maar.

Angela Rayner van oppositiepartij Labour noemt het filmpje ‘ondraaglijk’, haar partijgenoot Bill Esterson is ervan overtuigd dat Sunak ‘los staat van de wereld’. ‘Weet hij wel wat dakloos zijn betekent?’ is de teneur op sociale media.

Sunak wilde met zijn bezoek aan het centrum in de verf zetten dat hij 2 miljard Britse pond heeft uitgetrokken voor een driejarenplan in de strijd tegen dakloosheid. ‘Voor te veel mensen is een warm en veilig kerstfeest onbereikbaar’, schreef hij zelf bij het verslag van zijn bezoek aan het daklozencentrum.

Labour-parlementslid Stella Creasy tweette: ‘Als ik dit zie, maak ik me zorgen dat de premier denkt dat dakloos betekent ‘heeft momenteel geen landstapel’.”