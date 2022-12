Vincenzo De Leo, een van de vele slachtoffers van phishing in 2022. — © Dick Demey

Maasmechelen

Nooit kwamen bij HBvL meer meldingen binnen over phishing dan in 2022. Veelal van kwetsbare mensen. Zoals Vincenzo De Leo uit Maasmechelen. Hij verloor zijn vrouw aan kanker, en later zijn spaargeld aan phishing.