Maasmechelen

Het ziet er steeds meer naar uit dat het rallycrosscircuit Duivelsberg in Opgrimbie weer open mag. Nog tot 21 januari loopt er een openbaar onderzoek voor een permanent rallycrosscircuit. Daarna beslist de provincie over de vergunning. “Hopelijk kunnen we vanaf juli weer wedstrijden organiseren”, blikt voorzitter Michel Vigneron vooruit.