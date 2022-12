Hasselt

Dat iemand doctoreert aan de UHasselt is op zich niet bijzonder, maar de Marokkaan Youssef El Hansali heeft een atypisch studentenprofiel. De man runt al jaren in Dubai een hightech verkeerscontrolebedrijf met 200 werknemers en deed onderzoek naar een toekomst waar menselijke chauffeurs en zelfrijdende auto’s samen in het verkeer actief zullen zijn.