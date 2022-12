Koppel gaat wel erg ver om een gehate kerstklassieker uit hun leven te bannen

Inmiddels hebben al meer dan 300 sympathisanten in het totaal meer dan 62.000 dollar (ruim 58.000 euro) toegezegd. Als hun plannetje lukt zijn ze niet van plan om de masterplaat cadeau te doen aan iemand. Schilder Hannah (33) en schrijver Tomas Mazetti (55) hebben aangekondigd om het object in dat geval te dumpen op een stortplaats voor nucleair afval in Finland.

Hanna, een Zweedse die in Göteborg woont, haat het nummer sinds ze 13 jaar geleden in een café in Oxford werkte. “Tijdens mijn studies kluste ik bij in een bar om de rekeningen te betalen. De eigenaar van het café had zijn eigen cd samengesteld met kerstnummers, maar besefte niet wat dit betekende voor zijn personeel, dat steeds dezelfde muziek moest aanhoren. Zelf was hij maar af en toe in de zaak, terwijl ‘Last Christmas’ meer dan honderd keer per dag uit de boxen schalde”, vertelt Hanna aan The Mirror.

Een jaar geleden kreeg ze het idee tijdens een gesprek met vrienden, toen ook zij geld bleken over te hebben om het nummer nooit meer te moeten horen. “Een van hen vertelde dat het theoretisch mogelijk was om de rechten op het nummer te kopen en dit vervolgens van alle streamingplatformen te verwijderen”, aldus Hanna. Haar doel is om onderhandelingen met eigenaar Warner Chappell Music op te starten eens voldoende centen zijn toegezegd. Het koppel zal daarvoor nog wel vele miljoenen moeten ophalen, momenteel wordt de marktwaarde van het plaatje geschat op 15 tot 25 miljoen dollar.