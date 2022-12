Wat een karakter op Kerstmis: Remco Evenepoel werkt trainingsrit van meer dan 100 kilometer af in gietende regen

Barslecht weer op Kerstmis: u zou voor minder binnen willen blijven. Als wielrenner is een ritje op de rollen dan wellicht heel aantrekkelijk, maar Remco Evenepoel trok zich daar weinig van aan. De wereldkampioen vertrok zondagvoormiddag in barslecht weer voor een training van drie uur en ruim 100 kilometer. “Ik zal dit zien als een goede voorbereiding op het weer in de Giro”, schrijft de 22-jarige Evenepoel op Strava.

Evenepoel vertrok thuis in Schepdaal en passeerde onder meer in Ninove en Geraardsbergen. De befaamde Muur liet hij - misschien wijselijk bij deze weersomstandigheden - links liggen. Uiteindelijk klokte de wereldkampioen af op 102 kilometer. Inderdaad geen slechte voorbereiding op de Ronde van Italië, waar Evenepoel van 6 tot 28 mei actief zal zijn: in het voorjaar durft het peloton daar, zeker in het gebergte, wel eens slachtoffer te worden van grillig weer.

In een livesessie op Instagram niet zo lang geleden gaf Evenepoel al aan dat hij minder vaak dan vroeger op de rollen traint en ook bij regenweer buiten rijdt. Tijdens diezelfde sessie vertelde hij ook dat hij zowel op Kerstmis als oudejaarsavond een lange training zou afwerken zodat hij nadien goed kon dineren.

Van Aert traint wél binnen daags voor Gavere

Evenepoels voorbeeld werd alvast niet gevolgd door die andere grote Belgische naam, Wout van Aert. Die trainde op kerstdag op de rollen. Van Aert zal op tweede kerstdag natuurlijk wel buiten rijden: dan staat de Belgische kampioen veldrijden aan de start van de Wereldbekercross in Gavere. Die belooft door het slechte weer van de afgelopen dagen een echte klassieker te worden. Ook maandag wordt regen verwacht.