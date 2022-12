Forfaits van Iserbyt en Van Aert spelen in de kaart van Laurens Sweeck: “Zonder Wout zal iedereen tegen het BK top willen zijn”

De voorbije dagen raakte bekend dat Wout van Aert zijn Belgische titel niet zal verdedigen en dat Eli Iserbyt in de Wereldbeker in Gavere niet zal starten. Goed nieuws dus voor Laurens Sweeck, die daarmee zijn kansen op een tweede driekleur en de eindzege in de Wereldbeker ziet stijgen. “Wat voor mij geldt, geldt ook voor mijn concurrenten”, blijft de Schriekenaar echter nuchter.

Zal maandag in Gavere weer alle aandacht uitgaan naar een volgend duel Van Aert-Van der Poel, dan zal zich achter hun rug nog een andere strijd ontwikkelen tussen de veldrijders pur sang. Zo hoopt Laurens Sweeck zijn leidersplaats in de Wereldbeker te verstevigen. Zeker omdat Eli Iserbyt forfait gaf en de Grote Drie niet meer in aanmerking komen voor het klassement. “De strijd voor de Wereldbeker zal zich dus allicht toespitsen op mezelf en Michael Vanthourenhout, maar die is dit seizoen wel in heel goede doen en treft in Gavere een parcours dan hem beter ligt dan mij”, blijft Sweeck voorzichtig, ook al telt hij 23 punten voorsprong.

En dan is er ook nog het BK in Lokeren, waar Sweeck na het forfait van Van Aert hoopt te schitteren. “Dat opent inderdaad perspectieven”, aldus de zilveren plak van vorig jaar. “Maar wat voor mij geldt, geldt ook voor mijn concurrenten. Eli zal tegen dan top willen zijn. Michael is bezig aan een sterk seizoen. En dan is er uiteraard ook nog Quinten Hermans. Zonder Van Aert wordt het ongetwijfeld een open strijd voor de driekleur.”