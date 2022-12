Nederlander met inbrekersmateriaal op kerstavond gevat in Houthalen-Oost

Op kerstavond heeft politie Carma in Houthalen-Oost een mogelijke inbreker ingerekend. In de auto van een 55-jarige Nederlander lag inbrekersmateriaal. Zijn passagier kon te voet ontkomen. In de buurt was er die avond een inbraak.

De verdachte auto werd rond 19.30 uur opgemerkt in de Wilgenstraat in Houthalen-Oost. Een politieploeg van Carma wilde overgaan tot controle toen de auto stil stond. De passagier liep weg. De 55-jarige bestuurder werd in de boeien geslagen.

Een helikopter van de federale politie werd opgeroepen voor een zoekactie naar de gevluchte passagier. Ook een speurhond werd ingezet. De verdachte werd niet meer gevonden.

Mogelijk waren de verdachten op weg om inbraken te plegen. In hun auto lagen werktuigen om binnen te dringen in huizen. De gearresteerde bestuurder is met Kerstmis verhoord door de politie. Het onderzoek is nog bezig.

Inbraken

Sinds een maand kampte Houthalen-Oost met een toenemend aantal inbraken. Dit zorgde voor ongerustheid in de buurten. De burgemeester vroeg om extra politietoezicht. In de Bronsbosstraat in die wijk was er op kerstavond een inbraak in een huis. De inbrekers stalen er cash. Het is niet duidelijk of de inbraak gebeurde door de opgepakte verdachte.

(maw)

