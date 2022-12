Alweer shoppingcenter in Rusland uitgebrand

Op kerstochtend is een winkelcentrum in het Russische dorp Tbilisskaya in Koeban in brand gevlogen. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer duizend vierkante meter. De beelden van de brand zijn druk gedeeld op Twitter.

Volgens de eerste berichten is de brand ontstaan in een kledingwinkel op de tweede verdieping. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen, meldden dat er geen evacuatie moest worden uitgevoerd en er geen slachtoffers vielen.

Over de oorzaak van de brand is nog niet gecommuniceerd. Eerder woedde er ook al een enorme brand in het winkelcentrum Stroypark in Balashikha, nabij Moskou, en begin deze maand stond de Russische OBI-hypermarkt in lichterlaaie. De vlammen bestreken een gebouw van 18.000 vierkante meter. Velen vermoeden dat de branden het werk zijn van Russen die niet akkoord zijn met de oorlog in Oekraïne. Tbilisskaya ligt op zo’n 250 kilometer van de Krimbrug richting Oekraïne.