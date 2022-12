Ben Weyts deelt opmerkelijke eindejaarsvideo met ‘verre vriend’, twitteraars reageren vol ongeloof

Minister van onderwijs Ben Weyts zet Kerstmis in met een opmerkelijke video op Twitter.

In de video zie je hem joggen met zijn hond als ze in het bos een ‘oude vriend’ tegenkomen, vastgebonden aan een boom. Het is niemand minder dan Corneel van Oosterweel, de mascotte die enkele jaren geleden gelanceerd werd om te figureren in de overheidscommunicatie rond het hele Oosterweelproject in Antwerpen.