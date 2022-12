Drie ngo’s schorten activiteiten in Afghanistan op vanwege werkverbod voor vrouwen

Meerdere ngo’s hebben hun activiteiten in Afghanistan voorlopig opgeschort na de aankondiging door de taliban dat vrouwelijke medewerkers niet meer naar het werk mogen komen. “We kunnen kinderen, vrouwen en mannen in noodsituaties niet bereiken zonder onze vrouwelijke werknemers”, zeggen de ngo’s Care, Save the Children en de Norwegian Refugee Agency (NRC) zondag in een gezamenlijke mededeling.

Zonder vrouwen hadden miljoenen Afghanen geen hulp kunnen krijgen sinds de machtsovername van de taliban in augustus 2021, klinkt het. Duizenden banen worden bovendien getroffen te midden van een zware economische crisis. “Tot we duidelijkheid verkrijgen over de aankondiging, schorten we onze programma’s op en eisen we dat zowel mannen als vrouwen levensreddende hulp blijven bieden in Afghanistan”, klinkt het.

Het ministerie van Economische Zaken van taliban-regering heeft zaterdag aan lokale en buitenlandse ngo’s verboden om vrouwen niet langer naar het werk te laten komen. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie en in een brief verklaarde het ministerie dat de beslissing werd genomen na ernstige klachten over vrouwelijke medewerkers van de organisaties.

Helft van de inwoners hulp nodig

Eerder raakte bekend dat de Verenigde Naties en de tientallen ngo’s die actief zijn in Afghanistan vandaag overleg plegen over het werkverbod. De VN hebben intussen een meeting gevraagd met de taliban, voor verduidelijking. Ze veroordelen de verordening en herinneren de regering eraan dat het land erop achteruit zal gaan als vrouwen worden uitgesloten van het openbare leven.

Volgens de Verenigde Naties heeft liefst de helft van de 38 miljoen inwoners van Afghanistan humanitaire hulp nodig om de winter door te komen.

Sinds de taliban in augustus vorig jaar opnieuw aan de macht kwamen, worden meisjes en vrouwen steeds meer rechten ontnomen. Afgelopen dinsdag nog werden vrouwen verbannen van alle hogescholen. Vrouwen die protesteren tegen de maatregelen worden systematisch gearresteerd.