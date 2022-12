Nicolas uit ‘The Sky is the limit’: “Aan alle haters, houd nog wat haat over want ik ben nog niet klaar”

Nicolas De Bruyn (35) is misschien wel de meest opvallende figuur uit het huidige seizoen van ‘The Sky is the Limit’. De ondernemer kruipt al eens in een ijskoud bad, staat op en neer te springen op het podium van zijn eigen business academy en is met zo’n tien projecten tegelijk bezig. “Ik merkte al heel snel dat ik niet thuishoorde op de schoolbanken. Ik moest iets anders gaan doen om mijn boterham te verdienen. En dan nog het liefst een goeie boterham.”