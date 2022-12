Kristof Michiels neemt het met Kangoeroes Mechelen op tweede kerstdag op tegen Oostende in rechtstreeks duel om leidersplaats

Stilaan een traditie in de BNXT League is het Kerstbasketbal. Op tweede kerstdag zijn er nog drie wedstrijden. De blikvanger is de topper tussen de twee leiders Oostende en Kangoeroes Mechelen (15 uur, COREtec Dôme Oostende). De winnaar van dit duel sluit met acht op tien 2022 op de eerste stek af. Dat een jong en fris spelend Oostende met talenten als onder meer Keye van der Vuurst, Haris Bratanovic, Vrenz Bleijenbergh op de eerste plaats staat, is uiteraard geen verrassing.

De ploeg van coach Dario Gjergja zag wel generaal Dusan Djordjevic uitvallen. Alex Barcello is een uitstekende vervanger en het Amerikaans duo Breein Tyree en Tre’Shawn Thurman is een schot in de roos. Het maakt van Oostende deze campagne weer de grote favoriet richting prijzen (titel/Belgische Cup). (Lees verder onder de foto)

Amerikaan Breein Tyree schittert bij Oostende. — © Rudy DECLERCK

Ook dit seizoen lijkt Kangoeroes Mechelen de grote uitdager van de kustploeg te worden. “We brengen na onze tweede plaats en titelfinale van vorig seizoen inderdaad bevestiging. Niet evident hoor. Oké, de Belgische kern van jonge talenten (Mennes, Palinckx, Van Buggenhout) is met de anciens (Loubry, Mukubu, Foerts) wel intact gebleven, maar we moesten wel vier nieuwe Amerikanen inpassen,” zei coach Kristof Michiels.

In juni werd de nog maar 39-jarige Michiels, die debuteerde als coach op het hoogste schavot, verkozen tot Coach van het Jaar. Met een 7 op 9 leidde Kristof Michiels de Maneblussers nu weer naar een met Oostende gedeelde eerste stek. “Na een moeizame start (0 op 2) realiseerden we met efficiënt basketbal zeven opeenvolgende overwinningen. De Amerikanen werden mooi ingepast en met Brian Fobbs beschikken we weer over een topper. Domien Loubry (37) en Speler van het Jaar Wen Mukubu (39) blijven tevens in de “herfst” van hun carrière schitteren.”

Kristof Michiels is ambitieus voor de topper van maandag, maar duwt Oostende graag in de favorietenrol. “In eigen huis blijven ze haast onklopbaar. Toch zie ik mogelijkheden. We zijn fit en gaan op zoek naar een verrassing. Ik waarschuw echter dat het niet evident is voor een club als Kangoeroes Mechelen. Wij zijn een jonge club en hebben nog een lange weg af te leggen. De ambitie voor dit seizoen is in eerste instantie een stek in de top vijf en de Elite Gold.”

Luik zonder nieuwe spelers en coaches

Nog op maandag (15 uur Alverberg, Hasselt) ontvangt Limburg United Luik. De club uit de Vurige Stede pakt voor het eerst uit met Belgian Lion Kevin Tumba, die vorige vrijdag de overstap maakte van Brussels naar … Luik. De drie nieuwe Amerikanen (Cambo, John, Haggins) en Puerto Ricaan (Rodriguez) zijn administratief (werkvergunningen red.) nog niet speelgerechtigd. Ook de Amerikaanse coach Brad Greenberg en zijn Israëlische assistent Daniel Gutt zijn administratief nog niet inzetbaar. Dat maakt dat speler Brieuc Lemaire voor de tweede keer op een rij de coaching moet waarnemen. Bij de Limburgers staat Belgian Lion Maxime De Zeeuw met een enkelletsel nog drie weken aan de kant. Om 20 uur is er in de Lotto Arena de Vlaamse clash tussen Antwerp Giants en Okapi Aalst.