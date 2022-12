Helse degradatiestrijd kan beginnen: straks drie rechtstreekse zakkers, minstens zes clubs moeten zich (serieus) zorgen maken

De hervatting van de Belgische competitie betekent ook het begin van een helse degradatiestrijd. Er zijn dit seizoen drie rechtstreekse zakkers en dus is het in de onderste regionen van het klassement halverwege de competitie alle hens aan dek. Een stand van zaken bij de laatste zes ploegen in het klassement.

Seraing: ook assistent is geen tovenaar

Positie: 18de

Punten: 11

De spelers van Seraing baalden na de nederlaag tegen rechtstreekse concurrent Eupen. — © BELGA

Wat deed Seraing tijdens de WK-break?

Tijdens het WK verloor Seraing een oefenmatch met 2-0 van AEK Athene. Assistent Jean-Sébastien Legros nam eind oktober over van José Jeunechamps en had veel tijd om dingen uit te proberen op training, maar ook hij kan met deze spelerskern natuurlijk geen wonderen verrichten.

Hoe staan ze er nu voor?

Seraing ging de WK-break in als rode lantaarn en met een 5-0-pandoering op het veld van OH Leuven, herbegon met een bekeruitschakeling tegen KV Mechelen (1-0) een pijnlijke competitienederlaag tegen rechtstreekse concurrent Eupen (0-1). De degradatie nog afwenden lijkt onbegonnen werk.

KV Kortrijk: Storck doet hopen

Positie: 17de

Punten: 12

Bernd Storck kreeg al een maand om de Kerels naar zijn hand te zetten. — © BELGA

Wat deed KV Kortrijk tijdens de WK-break?

Tijdens de WK-break ging KV Kortrijk niet op stage. Ze wonnen een oefenwedstrijd van Excelsior Rotterdam (1-0), verloren Cercle Brugge (3-2) en Antwerp (2-0). De eerste officiële wedstrijd onder de nieuwe coach Bernd Storck (0-3 in de Croky Cup tegen OH Leuven) was wel veelbelovend.

Hoe staan ze er nu voor?

De Kerels zijn dit seizoen al aan hun derde hoofdcoach toe nadat eerst Karim Belhocine en daarna Adnan Custovic hun ontslag kregen. ‘Degradatiecoach’ - die naam kreeg hij nadat hij Moeskroen in 2019 én Cercle in 2020 op knappe wijze in 1A hield - Bernd Storck moet de Veekaa weten te redden. “We moeten spelen zoals de Argentijnen”, zei de Duitser op een van zijn eerste persconferenties. In de competitie wacht de voorlaatste in de stand maandag meteen een loodzware opdracht tegen competitieleider KRC Genk, de ex-ploeg van Storck.

Zulte Waregem: geloof in Leye blijft

Positie: 16de

Punten: 13

Mbaye Leye blijft de moed erin houden. — © BELGA

Wat deed Zulte Waregem tijdens de WK-break?

Essevee ging tijdens het WK niet op stage. De oefenmatchen tegen eerste provincialer KVV Ardennen (0-3 winst) en Union (1-2 verlies) en Club Brugge (3-0 verlies) gaven niet veel vertrouwen, al miste Leye wel veel cruciale spelers wegens een resem blessures. Ook de bekermatch van afgelopen woensdag tegen Deinze was qua spelniveau bedroevend, maar misschien geeft de late comeback (1-2) wel een boost.

Hoe staan ze er nu voor?

In de competitie heeft Zulte Waregem, als derde laatste en dus virtueel op een degradatieplaats, echt wel dringend punten nodig, te beginnen met een verplaatsing naar STVV dinsdag. Van de ploegen uit de rechterkolom is Essevee de enige die nog steeds dezelfde coach heeft als op speeldag één. Er werd een nieuwe weg ingeslagen met Mbaye Leye en hij blijft de man die Zulte Waregem in eerste klasse moet houden. Zijn ontslag zit er niet meteen aan te komen.

KV Oostende: operatie redding met Thalhammer-pressing

Positie: 15de

Punten: 17

Thalhammer kon voorlopig één van zijn drie wedstrijden winnen met KV Oostende. — © BELGA

Wat deed KV Oostende tijdens de WK-break?

De Kustboys trokken met de nieuwe coach Dominik Thalhammer, die wel al twee competitiewedstrijden op de bank zat, op stage naar Spanje. Ze speelden tijdens het WK drie oefenmatchen tegen stevige tegenstanders: met winst tegen PEC Zwolle (1-0), een gelijkspel tegen Lille (2-2) en verlies tegen Feyenoord (0-2) mochten ze tevreden zijn.

Hoe staan ze er nu voor?

Bij KV Oostende rekenen ze na het ontslag van Yves Vanderhaeghe op ‘pressingcoach’ Thalhammer. KVO staat momenteel nipt op een veilige plek, vooral met dank aan zeges tegen rechtstreekse concurrenten. Toch horen ook zij nog bij de degradatiekandidaten. De 6-0-pandoering op het veld van Westerlo vlak voor de break was zorgwekkend. Het verlies in de beker tegen Union vorige week was nipt en maandag volgt alweer een verplaatsing naar het Dudenpark. Bij een nieuwe nederlaag kan de concurrentie gevaarlijk dichtbij komen.

Eupen: kloofje met concurrentie

Positie: 14de

Punten: 19

Will Still was blij met zijn eerste zege als coach van Eupen. — © BELGA

Wat deed Eupen tijdens de WK-break?

Eupen deed korte, maar intense stage in Tubeke met zes trainingen op vier dagen. Ook bij de Panda’s kreeg de nieuwe coach – Edward Still – een lange periode om zich in te werken. Eupen verloor een oefenwedstrijd tegen STVV (1-3).

Hoe staan ze er nu voor?

We hadden het niet gedacht in 2016, maar Eupen is nu toch al bezig aan zijn zesde seizoen in 1A, weliswaar als vaste klant in de rechterkolom en jaarlijks degradatiekandidaat. Maar kijk, dit seizoen zijn de Panda’s opnieuw op weg om zich te redden. Al moeten ze natuurlijk ook nog redelijk wat punten pakken. De Panda’s gingen de WK-break in met de spectaculaire 5-5 op Zulte Waregem en herbegonnen vrijdag met een zege op Seraing (0-1). Op het einde van de rit kunnen die punten tegen rechtstreekse concurrenten de doorslag geven.

Charleroi: toch maar opletten

Positie: 13de

Punten: 19

Wat deed Charleroi tijdens de WK-break?

Ook bij Charleroi is er natuurlijk een nieuwe coach. Felice Mazzu is terug thuis en kreeg een dikke maand om zich in te werken, inclusief een week stage begin december in Turkije. Veel vertrouwen tankten de Zebra’s tijdens de WK-break echter niet met nederlagen tegen Besiktas (2-1) en Stade Reims (3-0), en een gelijkspel tegen Westerlo (3-3).

Hoe staan ze er nu voor?

Charleroi hoort eigenlijk niet helemaal in dit rijtje thuis gezien de kwaliteit van de spelerskern. Maar ook de Carolo’s staan amper zes punten boven een degradatieplaats. Tijdens de laatste match voor de WK-break liep het helemaal mis. Bij een 1-0-voorsprong tegen KV Mechelen zorgden de supporters - die zich ergeren aan het beleid - ervoor dat de match gestaakt werd. De terugkeer van Mazzu werd vóór die match al aangekondigd, maar daar waren de supporters niet direct mee gesust. Mazzu heeft veel werk voor de boeg, te beginnen met een lastige thuismatch tegen… zijn ex-club Anderlecht.