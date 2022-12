Felice Mazzu blikt vooruit op duel tegen ex-club Anderlecht: “Als ik de Anderlecht-bestuurders zie, zal ik ze groeten en fijne kerstdagen wensen”

De nieuwbakken coach van Charleroi oogde ontspannen en maakte tijd voor wat grapjes tijdens de persconferentie op de dag voor het weerzien met zijn ex-club Anderlecht. Mazzu werd er eind oktober de laan uit gestuurd na amper 22 wedstrijden als T1 van paars-wit en is sinds kort opnieuw aan de slag bij Charleroi. Maar revanchegevoelens tegenover Anderlecht koestert hij niet. “Al is het natuurlijk wel bijzonder omdat de periode tussen het moment dat ik Anderlecht moest verlaten en deze wedstrijd kort is. Maar ik heb geen andere persoonlijke ambities dan de wedstrijd te winnen. We hebben punten nodig. En als ik de Anderlecht-bestuurders zie, zal ik ze groeten en prettige kerstdagen wensen.”

Een speciale wedstrijd dus voor Mazzu, die misschien wel een streepje voor heeft omdat hij de Anderlecht-spelers goed kent. Al nuanceerde hij dat zelf: “In het voetbal is iedereen op de hoogte over de kwaliteiten van de tegenstrevers. De nieuwe coach van Anderlecht kent ook alle spelers van Charleroi, hoor. Ik ken ze misschien nog iets beter op vlak van mentaliteit, maar dat verandert niets.”

Mazzu is wel op zijn hoede voor Anderlecht, want ook hij heeft gezien dat de nieuwe coach Brian Riemer in de beker tegen Genk al meteen zijn stempel heeft gedrukt. Mazzu gaf zelfs toe dat zijn voormalige ploeg er goed uitzag tegen de Limburgers. “Ik vond er veel goede dingen over, net als iedereen. Anderlecht greep hun kansen en zette hoog druk. Het is een andere filosofie van spelen dan in mijn tijd. Maar ik ben vandaag in Charleroi. We moeten stoppen met praten over het verleden. Wat telt in het leven is het heden en de toekomst.”

Over Charleroi dan: Mazzu gaf aan dat Hervé Koffi doelman nummer 1 is en dat hij kan rekenen op zijn voltallige groep, behalve Knezevic, Van Cleemput en Bessilé, die ziek is. Het duel tussen Anderlecht en Charleroi is trouwens een strijd tussen de nummers elf en twaalf in het klassement. Beide ploegen kunnen een zege dus wel gebruiken.