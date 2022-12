Leerlingen realiseren dromen in hun streek

Voeren

In deze kerstperiode hebben de leerlingen en leraren van de Provinciale Secundaire School Voeren hun sociaal project ‘De droomfabriek’ afgerond met een heuse - door de leerlingen georganiseerde - slotshow. Tijdens de uitvoering van hun sociaal project ‘De Droomfabriek’ zijn zij in groepjes zelf op zoek gegaan naar dromen (een 50-tal) die waargemaakt konden worden. Ze mochten zelf kiezen op welke manier ze deze droom in vervulling lieten gaan, verdeelden zelf de taken, gingen aan de slag en brachten tot slot verslag uit door middel van een mini-reportage. Dit resulteerde in tientallen vervulde dromen en blije gezichten.