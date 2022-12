Verdachte schietpartij Parijs erkent “pathologische haat tegenover migranten”: sinds inbraak “altijd zin gehad om buitenlanders te vermoorden”

Laure Beccuau gaf zondag een communiqué over de schietpartij. — © REUTERS

De 69-jarige man die ervan verdacht wordt vrijdag drie Koerden te hebben gedood en drie personen te hebben verwond in Parijs, heeft tijdens zijn hechtenis toegegeven dat hij een “compleet pathologische haat tegenover buitenlanders” heeft. Dat heeft Laure Beccuau, de procureur van Parijs, zondag in een communiqué laten weten.

De hechtenis van de man werd zaterdag opgeheven vanwege gezondheidsredenen. Hij werd naar de psychiatrische afdeling van de politieprefectuur overgebracht. Volgens de procureur omschreef de verdachte zichzelf als “depressief” en “suïcidaal”. Sinds een inbraak in zijn huis in 2016 heeft hij “altijd zin gehad om migranten, buitenlanders te vermoorden”, klonk het.

Vrijdag wilde de man naar eigen zeggen eerst “moorden plegen op buitenlanders” in de Parijse voorstad Saint-Denis. Hij zag daar uiteindelijk van af, omdat er volgens hem te weinig volk was en omdat hij kleding aan had die hem hinderde om “zijn wapen gemakkelijk te herladen.”

De man opende vrijdag het vuur in de buurt van een Koerdisch cultureel centrum. Volgens de koepelorganisatie Democratische Koerdische Raad in Frankrijk (CDK-F) zijn alle slachtoffers Koerdische activisten.