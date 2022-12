Werkneemster van geldtransportbedrijf vlucht met 1 miljoen euro en is na twee maanden nog steeds spoorloos

Een werkneemster van een geldtransportbedrijf is al meer dan twee maanden op de vlucht met één miljoen euro cash. De vrouw kwam in haar job dagelijks in contact met grote sommen geld en kon na enkele jaren blijkbaar niet meer aan de verleiding weerstaan.

Het lijkt niet de meest ingenieuze misdaad: geld stelen van het geldtransportbedrijf waar je zelf voor werkt. Maar verdachte Mirnesa S. komt er voorlopig toch mee weg. Hoewel de misdaad, die dateert van 14 oktober, dezelfde dag nog werd opgemerkt, is er sindsdien amper schot in het onderzoek gekomen.

De vrouw is nog steeds spoorloos en dus heeft de politie beslist om de hulp van burgers in te schakelen. Er zijn intussen foto’s van de verdachte verspreid om tips over haar te verzamelen. Bovendien is er ook een geldsom van 37.500 euro beloofd aan degene die een tip kan geven die leidt tot arrestatie.

Hoewel haar identiteit niet bekend is gemaakt door de autoriteiten, weten Duitse media dat het om de 42-jarige Mirnesa S. gaat. In Stuttgart, de stad waar ze van afkomstig is, staat ze ook bekend als Miki. Door haar vele tatoeages en extravagante kledingstijl is Miki een opmerkelijke verschijning. Insiders noemen haar een echte luxeprinses. Volgens de Duitse krant Bild circuleren er online intieme foto’s van haar met een bekend OnlyFans-model.

De Duitse politie vermoedt dat ze naar het buitenland is gevlucht.